Браслет Cartier стал самым дорогим проданным онлайн украшением

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Браслет Tutti Frutti ювелирной компании Cartier стал самым дорогим украшением, когда-либо проданным на онлайн-аукционе, он ушел с молотка за рекордные 1,34 миллиона долларов.
Однако продан браслет был практически в два раза дороже — за 1,34 миллиона долларов.
Издание Barron's сообщает, что лот изначально должен был выставляться на аукционе в Нью-Йорке в апреле. В целом онлайн-аукцион ювелирных украшений позволил собрать свыше 2,8 миллиона долларов, а проданный браслет был куплен за рекордную цену для ювелирного украшения, которое когда-либо продавалось онлайн любым аукционным домом.
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