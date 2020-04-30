СЖР хочет инициировать принятие ООН декларации защиты прав журналистов

"Мы сразу реагируем на все нарушения прав наших журналистов за рубежом, а таких достаточно много бывает. Сейчас уже меньше, уже прекратились случаи с препятствованием работы на Украине. Но достаточно много случаев с препятствованием работы российских СМИ, особенно RT и Sputnik, в Прибалтике, в Западной Европе, в США", - рассказал Соловьев.