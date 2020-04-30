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Медиавойны
2020-04-30T06:34
https://ria.ru/20200430/1570779468.html
СЖР хочет инициировать принятие ООН декларации защиты прав журналистов
https://cdn23.img.ria.ru/images/103746/71/1037467195_482:750:1518:1333_1036x0_80_0_0_46c597fea76dd2c9e80849ac869a6e1e.jpg
РИА Новости

СЖР хочет инициировать принятие ООН декларации защиты прав журналистов

06:34 30.04.2020
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© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Союз журналистов России совместно с руководством Международной федерации журналистов планирует в ближайшее время инициировать принятие декларации защиты прав журналистов на Генеральной Ассамблее ООН, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев накануне Всемирного дня свободы печати, который ежегодно отмечают 3 мая.
"Мы сразу реагируем на все нарушения прав наших журналистов за рубежом, а таких достаточно много бывает. Сейчас уже меньше, уже прекратились случаи с препятствованием работы на Украине. Но достаточно много случаев с препятствованием работы российских СМИ, особенно RT и Sputnik, в Прибалтике, в Западной Европе, в США", - рассказал Соловьев.
Работу над разрешением конфликтных ситуаций СЖР, по словам главы союза, ведет в том числе совместно с управлением по свободе слова ОБСЕ, которое возглавляет Арлем Дезир.
"Мы предлагаем в ближайшее время на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций впервые в истории попытаться провести для принятия декларацию защиты прав журналистов, это совместная наша инициатива с руководством Международной федерации журналистов", - отметил Соловьев.
Офис Союза журналистов России. Архивное фото
10 марта 2016, 09:54
СЖР о ситуации с журналистами в Литве: надо прекратить такие атакиНападения на журналистов, воспрепятствование профессиональной деятельности – грубое нарушение соглашений, выработанных международными организациями, отмечает секретарь СЖР Надежда Ажгихина.
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МедиавойныВладимир Соловьев (телеведущий)Арлем ДезирСоюз журналистов РоссииООНМедиа - ОбществоВ мире
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