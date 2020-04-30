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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T06:31
https://ria.ru/20200430/1570779389.html
Эксперт рассказал, как безболезненно экономить в самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3e0cc4776412cbc3322db713fba07221.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как безболезненно экономить в самоизоляции

06:27 30.04.2020 (обновлено: 06:31 30.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пандемия — не повод переходить на режим "жесткой экономии", но есть расходы из "прошлой" жизни, от которых можно и стоит отказаться, учитывая неопределенность ситуации в экономике. Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова рассказала РИА Новости, как начать экономить безболезненным для семьи способом.
Сначала нужно выявить неизбежные статьи затрат: как минимум это коммунальные платежи, платежи по кредитам, расходы на питание, бытовая химия.
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"Фиксируем все, даже незначительные расходы", — советует эксперт. Она напомнила, что в условиях самоизоляции увеличится расход электроэнергии и воды, поэтому надо заложить в прогноз небольшой прирост этих расходов — на 5% минимум. С учетом возрастающих потребностей в электроэнергии, стоит поменять счетчики на двухфазные — день/ночь, а после замены перенеси на ночь самые энергоемкие дела, как минимум — стирку.
"На коммунальные платежи и платежи по кредитам откладываем сразу при получении дохода. Но только после того, как вложили 10% в свою "подушку безопасности". Меры господдержки в виде отсрочки вариативных платежей — очень хороший инструмент, но необходимо помнить, что отсрочка — это не отмена! Поэтому, если есть возможность платить, счета надо оплачивать в срок, не накапливать", — предупреждает Бобкова.
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Далее следует пересмотреть тарифы на сотовую связь, интернет и телевидение, временно избавиться от ненужных подписок, а, возможно, и полностью перейти на медиаресурсы онлайн. На удаленной работе имеет смысл отключить безлимитную сотовую связь и пакеты смс, и перейти на общение в мессенджерах.
До завершения пандемии эксперт рекомендует не покупать новую обувь и одежду, как бы ни манили скидки и распродажи в интернет-магазинах. Полуфабрикаты и готовые блюда "на вынос" — это тоже статья, от которой можно и нужно отказаться, домашнее питание здоровее и дешевле. При этом имеет смысл посмотреть, какие бонусы, скидки и кэшбэк вам доступны по имеющимся картам, и использовать самые выгодные сервисы.
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"Все эти инструменты — достаточно несложные, но при их применении важно помнить, что основа безболезненной экономии - это, в первую очередь, перестройка потребительского сознания: приобретаем только то, что действительно необходимо вам для обеспечения функционирования себя и своей семьи", — подчеркнула Бобкова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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