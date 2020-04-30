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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T06:34
https://ria.ru/20200430/1570779345.html
Цукерберг предостерег от поспешного снятия карантина в США
https://cdn25.img.ria.ru/images/149600/07/1496000783_0:0:4500:2531_1036x0_80_0_0_2c6ddb931b060eaaf0926e732c8227e5.jpg
РИА Новости

Цукерберг предостерег от поспешного снятия карантина в США

06:24 30.04.2020 (обновлено: 06:34 30.04.2020)
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© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook Марк Цукерберг
Основатель Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo / Steven Senne
Основатель Facebook Марк Цукерберг . Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава компании Facebook Марк Цукерберг предупредил о негативных последствиях поспешного снятия ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.
Карантин почти полностью прекратил работу целых отраслей американской экономики, которая на 70% состоит из услуг. За месяц без работы оказались 22 миллиона человек. Беспрецедентные суммы, выделенные на поддержку в конце марта, быстро закончились.

"И хотя при нынешних ограничениях из-за режима самоизоляции возникают издержки для общества, я опасаюсь, что слишком быстрое открытие некоторых мест до того, как уровень инфекции снизится до самого минимального, гарантирует будущие вспышки и ухудшит долгосрочные медицинские и экономические последствия", — написал Цукерберг в Facebook.

Ранее основатель высокотехнологичных компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер.
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Белый дом 17 апреля представил план о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном "открытии" экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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