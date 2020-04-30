Цукерберг предостерег от поспешного снятия карантина в США

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава компании Facebook Марк Цукерберг предупредил о негативных последствиях поспешного снятия ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.
Карантин почти полностью прекратил работу целых отраслей американской экономики, которая на 70% состоит из услуг. За месяц без работы оказались 22 миллиона человек. Беспрецедентные суммы, выделенные на поддержку в конце марта, быстро закончились.
"И хотя при нынешних ограничениях из-за режима самоизоляции возникают издержки для общества, я опасаюсь, что слишком быстрое открытие некоторых мест до того, как уровень инфекции снизится до самого минимального, гарантирует будущие вспышки и ухудшит долгосрочные медицинские и экономические последствия", — написал Цукерберг в Facebook.
Белый дом 17 апреля представил план о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном "открытии" экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.