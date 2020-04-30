В ГД предложили тестировать на коронавирус в герметичных уличных боксах

"Отмечается, что в таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам бокс можно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении. Считаю, что уличные боксы для бесконтактного тестирования можно рассматривать как дополнение к уже существующей системе", - говорится в письме.