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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T06:21
https://ria.ru/20200430/1570779306.html
В ГД предложили тестировать на коронавирус в герметичных уличных боксах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В ГД предложили тестировать на коронавирус в герметичных уличных боксах

06:21 30.04.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил устанавливать на улицах Москвы и регионов герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус.
Соответствующие письма Свищев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса (тексты есть в распоряжении РИА Новости).
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Депутат пишет, что для тестирования на коронавирус в Израиле и Республике Корея начали устанавливать на улицах герметичные и стерильные боксы, обеспечивающие бесконтактное проведение теста.
"Отмечается, что в таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам бокс можно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении. Считаю, что уличные боксы для бесконтактного тестирования можно рассматривать как дополнение к уже существующей системе", - говорится в письме.
В своих обращениях депутат просит рассмотреть его предложение на предмет возможной реализации в Москве и других регионах РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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