В ГД предложили тестировать на коронавирус в герметичных уличных боксах

МОСКВА, 30 апр - РИА. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил устанавливать на улицах Москвы и регионов герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус.
Соответствующие письма Свищев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса (тексты есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат пишет, что для тестирования на коронавирус в Израиле и Республике Корея начали устанавливать на улицах герметичные и стерильные боксы, обеспечивающие бесконтактное проведение теста.
"Отмечается, что в таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам бокс можно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении. Считаю, что уличные боксы для бесконтактного тестирования можно рассматривать как дополнение к уже существующей системе", - говорится в письме.
В своих обращениях депутат просит рассмотреть его предложение на предмет возможной реализации в Москве и других регионах РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.