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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T06:27
https://ria.ru/20200430/1570779223.html
Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы для помощи в борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568471467_0:49:2966:1717_1036x0_80_0_0_def7201c9849e84050fceec7dda7a5c7.jpg
РИА Новости

Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы для помощи в борьбе с COVID-19

06:16 30.04.2020 (обновлено: 06:27 30.04.2020)
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© AP Photo / Evan Agostini/InvisionАктер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Знаменитый актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавирусной инфекции, стал донором плазмы после сообщений о том, что в его крови есть антитела к COVID-19.
Ранее жена Хэнкса Рита Уилсон, которая тоже переболела коронавирусом, сообщила, что они намерены сдать кровь, чтобы узнать, помогут ли антитела в их крови создать вакцину.
Актер опубликовал фотографию в социальной сети Instagram, на которой показан пакет с плазмой.
"Это пакет с плазмой с прошлой недели. Такой пакет", — подписал фотографию Хэнкс.
Уилсон также опубликовала фотографию, где видно, как она сдает кровь.
"Фото, как проверяют на антитела перед тем, как сдать плазму. Спасибо доктор Анн Римуан из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе за исследование, над которым вы работаете, чтобы помочь пациентам вылечиться от COVID-19", — написала под фотографией жена актера.
О том, что оскароносный актер и его супруга заразились коронавирусом нового типа, стало известно в середине марта. В тот момент они находились в Австралии, где Хэнкс участвовал в съемках байопика о жизни Элвиса Пресли. Пару госпитализировали, но через несколько дней после курса лечения выписали из больницы.
Хэнкс известен зрителям по таким фильмам как "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы. Он два раза подряд получал премию "Оскар" за лучшую мужскую роль – фильмы "Филадельфия" (1993) и "Форест Гамп" (1994).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Петр Тюшкевич
22 апреля, 21:34
Вылечившийся от коронавируса петербургский спортсмен сдал плазму крови
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Том ХэнксЛос-АнджелесКалифорнияСШАВ мире
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