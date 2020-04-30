В Приморье число заразившихся коронавирусом достигло 403 человек

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус за сутки подтвердили еще у 36 человек в Приморье, общее число заболевших достигло 403, сообщает правительство региона.
"Тридцать шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Приморье за минувшие сутки. Число приморцев со статусом "COVID+" – 403 человека", - говорится в сообщении.
В регионе за все время пандемии выздоровели 40 пациентов, умерли трое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.