В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек

КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду в Забайкалье было зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.
"В Забайкалье подтверждено 134 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавиурсом. 19 из них – среди изолированных в наркологическом диспансере Читы, который закрыт на карантин", - говорится в сообщении.
Все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Всего выздоровело и выписано из больниц 26 человек. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.