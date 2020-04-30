В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек

В среду в Забайкалье было зафиксировано пять новых случаев заболевания коронавирусом.

В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 297 человек

В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 297 человек

Все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Всего выздоровело и выписано из больниц 26 человек. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском районах.