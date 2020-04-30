В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 297 человек

"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 30.04.2020 зарегистрировано 297 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 88 человек, умерло 4 человека, проходят лечение в стационарах 201 человек. В настоящий момент осуществляется госпитализация 4 заболевших", - говорится в сообщении.