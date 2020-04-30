В Якутии подтвердили 29 новых случаев коронавируса

ЯКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Анализы у 29 человек в Якутии подтвердили коронавирус за прошедшие сутки, всего в регионе зарегистрировано 212 случаев, ситуация ухудшается в городе Якутске, сообщил на ежедневном брифинге глава республики Айсен Николаев.
"В результате большого количества проведенных мероприятий, за последние сутки только по Якутску количество положительных анализов составило 25... это по линии работников офтальмологической клиники, их семей и вахтового рабочего, госпитализованного с коронавирусом в Оймяконском районе. Два новых случая выявлено у людей в обсерваторе города Алдан. Там уже несколько случаев. Впервые новая коронавирусная инфекция выявлена в Кобяйском и Мегино-Кангаласском улусах - по 1 случаю заражения", - рассказал Николаев.
По оперативным данным регионального штаба, за весь период в Якутии официально зарегистрировано 212 случаев коронавируса, 28 человек полностью выздоровели, 3 летальных исхода.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 2297 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 675 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, свыше 208 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.