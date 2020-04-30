В Якутии подтвердили 29 новых случаев коронавируса

"В результате большого количества проведенных мероприятий, за последние сутки только по Якутску количество положительных анализов составило 25... это по линии работников офтальмологической клиники, их семей и вахтового рабочего, госпитализованного с коронавирусом в Оймяконском районе. Два новых случая выявлено у людей в обсерваторе города Алдан. Там уже несколько случаев. Впервые новая коронавирусная инфекция выявлена в Кобяйском и Мегино-Кангаласском улусах - по 1 случаю заражения", - рассказал Николаев.