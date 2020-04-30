Под Воронежем ликвидировали пожар в рыбацком поселке

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области ликвидирован на площади 700 квадратных метров, сгорел 21 дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее МЧС России сообщало о локализации пожара на 500 "квадратах" в 15 дачных домиках.
"Сгорел 21 дом на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших, предварительно, нет.
© Фото : МЧС РоссииПожар в рыбацком поселке в Воронежской области
© Фото : МЧС России
Пожар в рыбацком поселке в Воронежской области