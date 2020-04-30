Кадыров сообщил, что глава района в Чечне заразился коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. Глава Урус-Мартановского района Чечни Валид Абдурешидов заразился коронавирусом, ликвидируя очаг вспышки в своем районе, он госпитализирован, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В среду Кадыров навестил больного, находящегося на лечении в Республиканской клинической больнице имени Эпендиева.
"Валид Аднанович не раз рисковал жизнью во время военных действий на территории Чеченской республики, воюя с шайтанами, но по воле Всевышнего не пострадал. А вот сейчас, спасая жизни других, снова рискуя собой, ликвидируя очаг вспышки коронавируса в селе Гойты, не уберёгся, заразился от больных", - сообщил Кадыров "ВКонтакте".
По его словам, вместе с министром здравоохранения и главным врачом больницы они совершили обход пациентов, находящихся на лечении в перепрофилированном для зараженных COVID-19 медучреждении.
"В ходе посещения больных нами были соблюдены все необходимые меры защиты: на нас были специальные противочумные халаты, перчатки, респираторы, на ногах бахилы. По словам главврача больницы, медики успешно справляются с коронавирусной заразой. В стационаре есть все условия для лечения больных: современное медицинское оборудование, ИВЛ, лекарства, спецсредства", - подчеркнул Кадыров.
Он добавил, что всего в республике 465 заболевших коронавирусом, 258 пациентов выписано.
Ранее Кадыров посетил грозненскую городскую больницу №4, где так же лечатся зараженные коронавирусом, пообщался с больными и медперсоналом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.