Кадыров сообщил, что глава района в Чечне заразился коронавирусом

"Валид Аднанович не раз рисковал жизнью во время военных действий на территории Чеченской республики, воюя с шайтанами, но по воле Всевышнего не пострадал. А вот сейчас, спасая жизни других, снова рискуя собой, ликвидируя очаг вспышки коронавируса в селе Гойты, не уберёгся, заразился от больных", - сообщил Кадыров "ВКонтакте".