Кабмин обсудит выделение средств регионам для поддержки МСП

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О выделении в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.