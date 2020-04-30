Берлин призывает обеспечить доступ миссии ОБСЕ на всю территорию Украины

"Пандемия коронавируса серьезно затронула жителей востока Украины. Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на пожилом населении. Поэтому мы работаем над тем, чтобы как можно быстро продвинуться вперед в гуманитарных вопросах в этом кризисе. Поэтому мы обсудим открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов перехода. Это был бы прогресс, который принес бы реальное облегчение жителям востока Украины", - приводит слова министра внешнеполитическое ведомство.