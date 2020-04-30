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2020-04-30T05:46
https://ria.ru/20200430/1570778898.html
Берлин призывает обеспечить доступ миссии ОБСЕ на всю территорию Украины
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РИА Новости

Берлин призывает обеспечить доступ миссии ОБСЕ на всю территорию Украины

05:46 30.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Германия выступает за доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины, без оценки наблюдателей "договоренности не реализовать", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии переговоров министров нормандской четверки в формате видеоконференции в четверг.
"Пандемия коронавируса серьезно затронула жителей востока Украины. Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на пожилом населении. Поэтому мы работаем над тем, чтобы как можно быстро продвинуться вперед в гуманитарных вопросах в этом кризисе. Поэтому мы обсудим открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов перехода. Это был бы прогресс, который принес бы реальное облегчение жителям востока Украины", - приводит слова министра внешнеполитическое ведомство.
Другим пунктом переговоров он обозначил деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он отметил, что Франция и Германия пытаются создать такую атмосферу на переговорах, которая бы способствовала достижению того, что "поддается учету". По его словам, Россия и Украина должны сделать то же самое, поскольку "их роль состоит в том, чтобы реализовывать минское соглашение", хотя Москва неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и минское соглашения должны реализовывать Киев и Донбасс в координации.
"Частью этого с нашей точки зрения должно стать обеспечение того, чтобы СММ ОБСЕ могла осуществлять работу на всей территории Украины без ограничений и препятствий. Без объективной оценки договоренности не реализовать. Для этого взаимное недоверие слишком велико", - добавил Маас, призвав Россию оказать влияние на ополченцев.
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Министр добавил, что Берлин намерен полностью реализовывать договоренности саммита нормандского формата в Париже, назвав недавний обмен пленными первым шагом. По его словам, это может послужить основой дальнейшего продвижения. В целом, отметил он, Берлин рассчитывает, что итогом переговоров министров будет "четкое политическое поручение с тем, чтобы реализация (решений парижского саммита) продолжилась в контактной группе" .
Как сообщил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, основной темой для России на видеоконференции глав МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе будет оценка выполнения решений саммита лидеров в Париже, состоявшегося в ноябре прошлого года. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, он предвидит важный разговор в ходе предстоящей видеоконференции, но не ожидает какого-то результата по ее итогам.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕАндрей РуденкоХайко МаасСергей ЛавровМИД ГерманииГерманияБерлин (город)В мире
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