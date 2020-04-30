Под Воронежем локализовали крупный пожар в рыбацком поселке

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области локализован на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Информация по пострадавшим уточняется.
"В 5.11 мск пожар в 15 дачных домиках локализован на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, причиной пожара мог стать человеческий фактор. Распространению огня поспособствовала ветреная погода.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал о пожаре сразу в 17 рыбацких домиках на площади около 300 квадратных метров в Рамонском районе Воронежской области, была угроза распространения огня на соседние строения.
© Фото : МЧС РоссииПожар в рыбацком поселке в Воронежской области
© Фото : МЧС России
Пожар в рыбацком поселке в Воронежской области