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2020-04-30T09:21
https://ria.ru/20200430/1570778761.html
Под Воронежем локализовали крупный пожар в рыбацком поселке
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783596_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_aae196d9af3ae57e1ffbcdb49cf9a0fe.jpg
РИА Новости

Под Воронежем локализовали крупный пожар в рыбацком поселке

05:38 30.04.2020 (обновлено: 09:21 30.04.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в рыбацком поселке в Воронежской области
Пожар в рыбацком поселке в Воронежской области
© Фото : МЧС России
Пожар в рыбацком поселке в Воронежской области
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области локализован на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Информация по пострадавшим уточняется.
"В 5.11 мск пожар в 15 дачных домиках локализован на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, причиной пожара мог стать человеческий фактор. Распространению огня поспособствовала ветреная погода.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал о пожаре сразу в 17 рыбацких домиках на площади около 300 квадратных метров в Рамонском районе Воронежской области, была угроза распространения огня на соседние строения.
© Фото : МЧС РоссииПожар в рыбацком поселке в Воронежской области
Пожар в рыбацком поселке в Воронежской области
© Фото : МЧС России
Пожар в рыбацком поселке в Воронежской области
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