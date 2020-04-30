В России создается новый антидрон, способный определить тип БПЛА

"Новая система получила название "Эгида". В ее состав войдут разработанные ранее в концерне пассивный когерентный локатор для обнаружения движущихся объектов, в том числе не излучающих GPS-сигналы, модуль подавления "Серп" и модуль радиомониторинга "Черемуха", который позволяет определить местоположение оператора дрона. В новой модификации система получит новое ПО и более компактную антенную решетку. В первом квартале 2021 года планируется завершить работы", — сказали в холдинге.