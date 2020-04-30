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Новое оружие России
2020-04-30T06:25
https://ria.ru/20200430/1570778707.html
В России создается новый антидрон, способный определить тип БПЛА
https://cdn25.img.ria.ru/images/102803/96/1028039650_0:47:851:525_1036x0_80_0_0_619c1ccd570e384b4fa2126ddedf5120.jpg
РИА Новости

В России создается новый антидрон, способный определить тип БПЛА

05:35 30.04.2020 (обновлено: 06:25 30.04.2020)
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© Фото : Концерн "Вега"Стенд ОАО "Концерн "Вега"
Стенд ОАО Концерн Вега
© Фото : Концерн "Вега"
Стенд ОАО "Концерн "Вега". Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") начал работы по созданию системы противодействия беспилотникам, которая сможет определять тип дронов-нарушителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"Новая система получила название "Эгида". В ее состав войдут разработанные ранее в концерне пассивный когерентный локатор для обнаружения движущихся объектов, в том числе не излучающих GPS-сигналы, модуль подавления "Серп" и модуль радиомониторинга "Черемуха", который позволяет определить местоположение оператора дрона. В новой модификации система получит новое ПО и более компактную антенную решетку. В первом квартале 2021 года планируется завершить работы", — сказали в холдинге.

Благодаря специальному программному обеспечению система сможет отличить дрон самолетного типа от вертолетного и аэростатического. Это позволит прогнозировать траекторию посадки беспилотника после прерывания его канала связи с пунктом управления. "Система также сможет обнаруживать и нейтрализовать БПЛА, работающие по зашифрованным каналам связи или глушащие свой сигнал", — уточнили в "Росэлектронике" (входит в "Ростех").
Технология типирования объектов существенно расширяет возможности применения системы — ее можно будет использовать в качестве инструмента контроля движения судов или наземных транспортных средств. Это поможет оперативно реагировать в случае появления посторонних объектов в зоне повышенной опасности: машин аэродромного обслуживания во время взлета или посадки самолетов, лодок и катеров при прохождении фарватера крупными судами.
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