Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
"Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них без симптомов — здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют. Многие пишут: количество заболевших выросло на четыре, шесть тысяч. Но это же реально не заболевшие", — считает телеведущая.
Она обратила внимание на то, что Россия занимает второе место в мире по количеству тестов на коронавирус.
"У нас уже почти четыре миллиона тестов. Мы такие массы народу тестируем, что у нас поневоле будет много людей с коронавирусом", — подчеркнула Малышева.
В качестве обратного примера телеведущая привела Швецию, где, по ее словам, тестируют только тех, кто попал в больницу в тяжелом состоянии.
"Никого больше, а мы здоровых, больных, всех. Ну, и пусть растет", — заключила она.
В России выявили более 106 тысяч заразившихся коронавирусом, 1073 человека скончались, более 11 тысяч выздоровели. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.