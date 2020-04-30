Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом

"Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них без симптомов — здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют. Многие пишут: количество заболевших выросло на четыре, шесть тысяч. Но это же реально не заболевшие", — считает телеведущая.