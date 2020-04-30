С первой российской лунной станции могут снять часть научной аппаратуры

"Принимая во внимание проблему дефицита массы космического аппарата, Совет поручает Институту космических исследований как головной научной организации по проекту после составления фактической массовой сводки космического аппарата "Луна-25" в случае необходимости оперативно подготовить предложения по пересмотру состава бортовой полезной нагрузки для ее последующего утверждения на заседании Совета", — говорится в документе.

В мае 2019 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что вместе с "Луной-25" имеется возможность отправить к соседке Земли зарубежный малый спутник. Он объяснил это тем, что стартовая масса "Луны-25" составляет 1,75 тысячи килограммов, а ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" при запуске с космодрома Восточный может запустить к Луне полезную нагрузку массой до 2,2 тысячи килограммов.