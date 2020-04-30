С первой российской лунной станции могут снять часть научной аппаратуры

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Первая в новой истории российская станция для посадки на Луну может оказаться тяжелой для запуска и с нее придется снимать какой-нибудь из научных приборов. Это следует из решения Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии наук Александром Сергеевым (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
"Принимая во внимание проблему дефицита массы космического аппарата, Совет поручает Институту космических исследований как головной научной организации по проекту после составления фактической массовой сводки космического аппарата "Луна-25" в случае необходимости оперативно подготовить предложения по пересмотру состава бортовой полезной нагрузки для ее последующего утверждения на заседании Совета", — говорится в документе.
Запуск первого с 1976 года отечественного аппарата к Луне намечен на 1 октября 2021 года. Примерно через десять суток после этой даты станция "Луна-25" должна осуществить мягкую посадку.
В мае 2019 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что вместе с "Луной-25" имеется возможность отправить к соседке Земли зарубежный малый спутник. Он объяснил это тем, что стартовая масса "Луны-25" составляет 1,75 тысячи килограммов, а ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" при запуске с космодрома Восточный может запустить к Луне полезную нагрузку массой до 2,2 тысячи килограммов.
В то же время в 2018 году уже сообщалось о возможных проблемах с массой "Луны-25". Тогда российские ученые раскритиковали европейских специалистов за превышение массы грунтозаборного устройства и системы навигации для посадки "Луны-25", которые те должны были изготовить.