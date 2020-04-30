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2020-04-30T09:21
https://ria.ru/20200430/1570778560.html
Судно "Академик Черский" сообщило о смене курса на Калининград
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РИА Новости

Судно "Академик Черский" сообщило о смене курса на Калининград

05:24 30.04.2020 (обновлено: 09:21 30.04.2020)
39962
© Marine TrafficМестоположение судна-трубоукладчика "Академик Черский" 30 апреля 2020
Местоположение судна-трубоукладчика Академик Черский 30 апреля 2020
© Marine Traffic
Местоположение судна-трубоукладчика "Академик Черский" 30 апреля 2020
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки "Северного потока — 2", снова сообщило о смене пункта назначения — с Находки на Калининград, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
Оно должно достигнуть Калининграда 1 июля.
При этом "Академик Черский" продолжает идти через пролив Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским, по дну которого проходит недостроенный газопровод.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года заявлял, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
26 апреля, 19:49
Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"
4967641991828
РоссияСеверный поток — 2ГазпромСШАКалининградВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Зачем вообще об этом сообщать, лично я нисколько не переживаю за судно "народной" компании Газпром...
30 апреля, 06:02
Русский Парень
94800473
Это еще одна победа над злом, судно придет в точку назначения в символическое время, Время Победы над фашизмом в Европе.
30 апреля, 08:09
Геннадий Solo
94213011
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