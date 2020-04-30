Судно "Академик Черский" сообщило о смене курса на Калининград

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки "Северного потока — 2", снова сообщило о смене пункта назначения — с Находки на Калининград, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
Оно должно достигнуть Калининграда 1 июля.
При этом "Академик Черский" продолжает идти через пролив Скагеррак, соединяющий Северное море с Балтийским, по дну которого проходит недостроенный газопровод.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года заявлял, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
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