Под Хабаровском горит ангар с пластиком на площади 1,3 тыс "квадратов"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Производство по переработке пластика загорелось на площади 1,3 тысячи квадратных метров в Хабаровском крае, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Федоровка горит ангар, внутри которого производство по переработке пластика в ленку ПВХ", - сказали в пресс-службе.
По словам представителя ведомства, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров, возгорание удалось локализовать.
Информации о пострадавших не поступало. Борьбу с огнем ведут 28 человек и 10 единиц техники.
© Фото : МЧС РоссииПожар в ангаре, где производят пластиковую пленку в селе Федоровка Хабаровского края
© Фото : МЧС России
Пожар в ангаре, где производят пластиковую пленку в селе Федоровка Хабаровского края
30 апреля, 05:11В Воронежской области горят 17 рыбацких домиков