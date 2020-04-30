В Токио неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщает СМИ

ТОКИО, 30 апр - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на полицейского в Мужчина напал с ножом на полицейского в токийском районе Кацусика, пострадавший госпитализирован, передает телеканал NHK

Инцидент произошел около 09.30 по местному времени (3.30 мск) недалеко от железнодорожной станции Канамати. В настоящее время подробности произошедшего и мотивы нападавшего, который был задержан на месте, не уточняются.

По данным местных правоохранительных органов, 57-летний безработный мужчина напал с ножом на сотрудника полицейского участка. Пострадавшим оказался 61-летний мужчина. Он работал на участке на неполную ставку и отвечал за консультации местных жителей по различным вопросам и за отдел пропавших и найденных вещей.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован. По данным телеканала, он находится в сознании.