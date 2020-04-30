ЛДПР выступила против доступа к персональным данным для развития ИИ

"Это обеспечит разработчикам необходимое время для минимизации этих погрешностей, позволит провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения возможных системных ошибок и технических недочетов, позволит исключить использование персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан. Кроме того, за время действия моратория будут ликвидированы правовые пробелы, связанные с ответственностью должностных лиц за возможные нарушения в ненадлежащем использовании результатов технологий искусственного интеллекта", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.