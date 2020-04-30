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2020-04-30T05:14
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ЛДПР выступила против доступа к персональным данным для развития ИИ
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РИА Новости

ЛДПР выступила против доступа к персональным данным для развития ИИ

05:14 30.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отложить до 1 июля 2025 года вступление в силу нормы об использовании персональных данных при проведении в Москве эксперимента по развитию искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одного из авторов законопроекта.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о проведении эксперимента по развитию искусственного интеллекта в Москве. Закон устанавливает в Москве с 1 июля 2020 года специальное регулирование в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего возможного использования результатов применения ИИ.
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Законопроектом предлагается отложить до 1 июля 2025 года вступление в силу статьи 7, предусматривающей внесение изменений в Федеральный закон "О персональных данных".
"Это обеспечит разработчикам необходимое время для минимизации этих погрешностей, позволит провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения возможных системных ошибок и технических недочетов, позволит исключить использование персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан. Кроме того, за время действия моратория будут ликвидированы правовые пробелы, связанные с ответственностью должностных лиц за возможные нарушения в ненадлежащем использовании результатов технологий искусственного интеллекта", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы отмечают, что использование и внедрение в последние годы различных технологий искусственного интеллекта, включая системы слежения и распознавания лиц, вызывает серьезную и обоснованную обеспокоенность граждан, в частности повышается риск посягательства на неприкосновенность частной жизни.
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