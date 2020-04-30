В Китае за сутки выявили всего четыре случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 30 апр — РИА Новости. Китай выявил лишь четыре новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 32 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все четыре случая — ввозные, которые были выявлены в Шанхае. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1664 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 525 человек, 13 находятся в тяжелом состоянии, 1139 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 862 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 619 человек (41 человек находится в тяжелом состоянии), 77 610 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", — говорится в сообщении.
С первого апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 33 таких случая, из них два — ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 28 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 998 бессимптомных носителя.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.