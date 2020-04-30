В Китае за сутки выявили всего четыре случая заражения коронавирусом

В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19

В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 862 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 619 человек (41 человек находится в тяжелом состоянии), 77 610 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", — говорится в сообщении.

С первого апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 33 таких случая, из них два — ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 28 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 998 бессимптомных носителя.