В Воронежской области горят 17 рыбацких домиков

"В населенном пункте Радчино горят 17 рыбацких домиков на площади 300 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, существует угроза распространения огня на соседние строения. Пожару присвоен третий уровень сложности, информация о пострадавших уточняется.