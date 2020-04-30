В Воронежской области горят 17 рыбацких домиков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сразу 17 рыбацких домиков загорелись на площади около 300 квадратных метров в Рамонском районе Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Радчино горят 17 рыбацких домиков на площади 300 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, существует угроза распространения огня на соседние строения. Пожару присвоен третий уровень сложности, информация о пострадавших уточняется.
В МЧС России РИА Новости подтвердили, что пожар произошел в рыбацком поселке, горит более более строений, с огнем борются 62 человека и 18 единиц техники.
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