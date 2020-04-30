Песков: нынешняя социальная ситуация тревожит и президента, и кабмин

"Это тревожит и президента Путина, это тревожит и правительство. Именно поэтому они работают днем и ночью, чтобы формулировать те самые меры поддержки", - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос о том, насколько тревожит Кремль положение тех людей, которым сейчас оказалось не на что жить и нечем платить сотрудникам.