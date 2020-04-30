В Мексике число случаев COVID-19 приблизилось к 18 тысячам

МЕКСИКА, 30 апр - РИА Новости. Власти Власти Мексики сообщили о 1047 случаях заражения новым коронавирусом за последние сутки.

"За последние сутки было выявлено 1047 случаев заболевания COVID-19, что составляет 6,3% от общего числа выявленных случаев", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Чиновник вновь отметил сокращение глобальной доли активных случаев заболевания, в которых симптомы проявились в последние две недели - она снизилась на 2% за день - до 37%. При этом в самой Мексике число таких случаев, выросло на 115 человек.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За последние сутки общее число положительных проб на COVID-19 достигло 17 799 (+1047 за сутки), число активных случаев выросло на 115- до 5444, скончались 163 пациента с коронавирусом (всего 1732 человека), еще 152 подозрительных летальных случая ожидают результатов анализов. Власти изучают 13 263 подозрительных случая заболевания, общее число исследованных пациентов - 81 912.

До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция, однако по плану властей в ряде регионов, где позволит эпидемиологическая обстановка, постепенное снятие ограничений начнется 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, свыше 207 тысяч человек скончались.