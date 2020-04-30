В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Мобильный морг возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке. Архивное фото

Мобильный морг возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times

Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США . Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти.

Сообщается, что полиция получила вызов примерно в 11 утра по местному времени (18.00 мск) после того, как многие жильцы соседних домов жаловались на неприятный запах из автомобилей. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри.

По данным газеты, остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.

Один чиновник сообщил газете, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Полиция ведет расследование по этому делу.

Ранее совладелец одного из похоронных бюро мегаполиса Дмитрий Лисовецкий сообщил РИА Новости, что эпидемия коронавируса стала испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для ритуальных служб Нью-Йорка; из-за смертей, захлестнувших город, гробы стали дефицитным товаром, а кремации можно ждать месяц.