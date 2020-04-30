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2020-04-30T06:31
https://ria.ru/20200430/1570778236.html
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
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РИА Новости

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

04:51 30.04.2020 (обновлено: 06:31 30.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМобильный морг возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке
Мобильный морг возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мобильный морг возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти.
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Сообщается, что полиция получила вызов примерно в 11 утра по местному времени (18.00 мск) после того, как многие жильцы соседних домов жаловались на неприятный запах из автомобилей. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри.
По данным газеты, остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.
Один чиновник сообщил газете, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.
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Ранее совладелец одного из похоронных бюро мегаполиса Дмитрий Лисовецкий сообщил РИА Новости, что эпидемия коронавируса стала испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для ритуальных служб Нью-Йорка; из-за смертей, захлестнувших город, гробы стали дефицитным товаром, а кремации можно ждать месяц.
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