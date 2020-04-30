В Приморье выздоровели еще четыре пациента с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Еще четыре пациента из 367 заразившихся коронавирусом выписаны из инфекционного госпиталя в Приморье, сообщает правительство региона.
"Три мужчины и женщина выписаны в Приморье из инфекционного госпиталя после лечения от коронавирусной инфекции. Среди тех, кто отправился домой, – и девушка, чье пребывание в госпитале составило 36 дней", - говорится в сообщении.
В Приморье общее число заболевших достигло 367, выздоровели 40 пациентов, умерли трое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.