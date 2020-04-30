Песков не располагает данными о планах объявить амнистию из-за пандемии

"Я не располагаю информацией о тюрьмах и также не располагаю какой-либо информацией о том, что у президента есть такие планы. Также мне доподлинно известно, что до сих пор наши парламентарии с такой инициативой не выступали", - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин предпринять на фоне пандемии меры по амнистии или УДО в отношении тех осужденных, которые входят в группы риска.