В Кремле оценили действия глав регионов по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главы российских регионов активно используют дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У них есть определенный круг вопросов, который определяется из федерального центра, но очень большой круг и полномочий, и ответственности, которые они используют на местах. Поэтому любой руководитель региона - квалифицированный и ответственный человек, недооценивать их априори или говорить, что они неспособны использовать полномочия, неверно абсолютно", - сказал Песков в эфире RTVI.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.