В Екатеринбурге и Арамильском городском округе сняли режим КТО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Екатеринбурге и Арамильском городском округе снят, сообщила пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.
"Специальные меры и временные ограничения, введенные в период проведения контртеррористической операции, снимаются", - говорится в сообщении.
Ранее УФСБ ввело режим контртеррористической операции в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области. Силами ФСБ России была предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, изъяты самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.