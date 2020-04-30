Песков заявил, что США не отказывались от "сдерживания" России

"Я думаю, что в Вашингтоне пока от идеи сдерживания России никто не отказывался, это первое", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI , комментируя известия о приостановке финансирования соответствующей программы.

"Я думаю, что это абсолютно вопрос, скажем так, "математического свойства". Сейчас, поскольку там объявлена тоже программа поддержки экономики и так далее, просто с деньгами тяжеловато. Поэтому я не делал бы таких далеко идущих, концептуальных выводов, здесь нужно как-то анализировать уже с течением времени. Пока я не вижу оснований для таких подходов", - заявил представитель Кремля.