Песков не знает, какие иностранные гости приедут на парад Победы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас вряд ли кто-то сможет сказать о возможности присутствия тех или иных иностранных гостей на параде Победы, многие главы государств были готовы прилететь в Москву, но планы оказались нарушены.
"Кто приедет? Сейчас не знаю. Вряд ли сейчас кто-то знает, потому что, к сожалению, планы были нарушены, отказались; было очень много глав государств и правительств, которые были готовы прилететь 9 мая на парад, на празднование 75-летия Победы", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.