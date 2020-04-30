Песков не знает, какие иностранные гости приедут на парад Победы

"Кто приедет? Сейчас не знаю. Вряд ли сейчас кто-то знает, потому что, к сожалению, планы были нарушены, отказались; было очень много глав государств и правительств, которые были готовы прилететь 9 мая на парад, на празднование 75-летия Победы", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.