Рейс из Лос-Анджелеса доставит россиян в Москву четвертого мая

В посольстве обращают внимание, что если у гражданина был билет на рейс российской авиакомпании и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в "Аэрофлот" с просьбой произвести взаимозачет. "Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - сообщают в посольстве.