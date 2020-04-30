Песков: сигналов о смягчении санкций против России сейчас нет

"Таких сигналов нет. Российская сторона никогда не поднимает вопрос об этих самых санкциях и президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своем диалоге с его визави", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI в ответ на вопрос о том, есть ли сейчас сигналы, указывающие на возможность смягчения санкций.