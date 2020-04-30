Песков: сигналов о смягчении санкций против России сейчас нет

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сигналов о возможности смягчения западных санкций в отношении России сейчас нет, президент страны Владимир Путин никогда не поднимает этот вопрос в диалоге со своими визави, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Таких сигналов нет. Российская сторона никогда не поднимает вопрос об этих самых санкциях и президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своем диалоге с его визави", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI в ответ на вопрос о том, есть ли сейчас сигналы, указывающие на возможность смягчения санкций.
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