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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T09:51
https://ria.ru/20200430/1570777462.html
Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570691694_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_495940fdb00f9f748db0133f4eb075d2.jpg
РИА Новости

Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке

03:18 30.04.2020 (обновлено: 09:51 30.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что женщина, работавшая на трех ставках в больнице в Коммунарке, после увольнения не получила обещанные Путиным надбавки.

"Предположим, информация о том, что не заплатили денег медсестре из Коммунарки, а потом выясняется, что это не медсестра Коммунарки, что это младший медицинский персонал на аутсорсинге и что ей не заплатила деньги коммерческая фирма — ну, это надо уточнять, это журналисты могут давать", — сказал он в интервью RTVI.

В качестве фейка, с распространением которого необходимо бороться, он привел в пример сообщения о якобы переполненных моргах после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". По его словам, после таких сообщений приехавшему в Кемерово президенту люди кричали, что "в моргах горы трупов".
"Вы помните, что сделал президент Путин? Он сел в машину и поехал в морг. Он пришел в морг — я был рядом и я все это видел изнутри — и он сказал: "Ведите меня. Где горы трупов?" Более того, он позвал с собой этих людей. Вот это — борьба с фейками. Это фейк, который надо наказывать. И люди, которые распространяют эту информацию, они не кто иные, как преступники", — сказал Песков.
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Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
то есть медсестры аутсорсинговые компании, скорая помощь клининговая компания , врачи на договор подряде и только главврач является сотрудником данной больницы. Дмитрий это уже не фейк а статья УК РФ
30 апреля, 05:39
cchebak7510
186500162
Если режим начал решать проблемы одного простого человека, это значит одно: чудовищная паника власти. Это как надо построить вертикаль власти, чтобы чиновник самого высокого ранга вмешивался в такую мелочь. Значит одно: система смертельно больна. Главное, что после её гибели осталась Россия. Всё остальное вторично.
30 апреля, 08:35
ЮКЮрий Князев
20000015
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