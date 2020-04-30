Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке

"Предположим, информация о том, что не заплатили денег медсестре из Коммунарки, а потом выясняется, что это не медсестра Коммунарки, что это младший медицинский персонал на аутсорсинге и что ей не заплатила деньги коммерческая фирма — ну, это надо уточнять, это журналисты могут давать", — сказал он в интервью RTVI .

"Вы помните, что сделал президент Путин? Он сел в машину и поехал в морг. Он пришел в морг — я был рядом и я все это видел изнутри — и он сказал: "Ведите меня. Где горы трупов?" Более того, он позвал с собой этих людей. Вот это — борьба с фейками. Это фейк, который надо наказывать. И люди, которые распространяют эту информацию, они не кто иные, как преступники", — сказал Песков.