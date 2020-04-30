Песков оценил опасения по поводу контроля с помощью камер

"У нас камеры работают и до коронавируса работали и преступников ловили, и убийц находили, и насильников, и педофилов, это все было. И камеры на дорогах работают, и благодаря этим камерам мы платим штрафы, да, я сам автолюбитель и плачу штрафы, и чертыхаюсь, когда их плачу... Это абсурдные совершенно опасения", - сказал Песков в эфире RTVI, отвечая на вопрос об опасениях, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением.