Песков: Россия оказывает гуманитарную помощь без ущерба для ее граждан

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия всегда оказывает гуманитарную помощь другим странам в рамках возможностей, без ущерба для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику относительно отправки Москвой гуманитарной помощи в условиях пандемии COVID-19.
"Всегда оказывается помощь другим государствам в рамках возможностей, без того, чтобы это наносило ущерб возможностям по оказанию необходимой помощи самим россиянам. Это абсолютная константа, это всегда просчитывается и учитывается. Так поступает любая страна", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, комментируя подобные критические отзывы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.