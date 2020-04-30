Песков: Россия оказывает гуманитарную помощь без ущерба для ее граждан

"Всегда оказывается помощь другим государствам в рамках возможностей, без того, чтобы это наносило ущерб возможностям по оказанию необходимой помощи самим россиянам. Это абсолютная константа, это всегда просчитывается и учитывается. Так поступает любая страна", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, комментируя подобные критические отзывы.