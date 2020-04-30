Для выхода на докризисные темпы роста потребуется время, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экономике России потребуется какое-то время, чтобы выйти на докризисные темпы роста, нужно будет собраться всей стране, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, на это потребуется какое-то время", - сказал Песков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, сможет ли российская экономика выйти на докризисные темпы роста.
Он отметил, что есть много расчетов как политологов, так и экономистов.
"Я вам могу сказать одно, что очевидно, на это какое-то время уйдет. И конечно, нужно будет собраться всей стране, и нужно будет собраться всем, чтобы перешагнуть через эти кризисные проявления", - сказал Песков.
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