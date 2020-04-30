Песков переадресовал вопрос об оплате российской гумпомощи для США

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявления Госдепа США об оплате гуманитарной помощи от России подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин принял решение направить такую помощь, и посоветовал вопрос о том, кто ее оплачивал, задавать "платящей стороне".
"Президент Путин принял решение ее (помощь - ред.) направить, а уже кто оплачивал - это, пожалуйста, к платящей стороне обращайтесь", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, комментируя заявления госдепартамента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.