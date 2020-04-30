Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для всех стран это самое сложное решение - поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны... потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", - сказал Песков в эфире RTVI.
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