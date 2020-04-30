Песков допустил принятие в России новых мер поддержки экономики

"Это не просто план антикризисных мер, а это план развития страны с учетом того, что вот это вот кризис, он, наверное, несет с собой некую новую реальность, и эта новая реальность обязывает нас становиться другими. В том плане, что гораздо более эффективными, более современными и способными реагировать на такие резкие колебания, которые мы видим сейчас", - отметил он.