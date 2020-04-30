Песков: регионы обогнали Москву по скорости распространения коронавируса

МОСКВА, 30 апр- РИА Новости. Темпы прироста числа инфицированных коронавирусом сейчас больше в регионах, чем в столице, сообщил пресс-секретарь президента РФ Темпы прироста числа инфицированных коронавирусом сейчас больше в регионах, чем в столице, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"К сожалению, это было ожидаемо, сейчас темпы прироста количества инфицированных выше в регионах, чем в Москве", - сказал Песков в эфире RTVI.

По его словам, во всех регионах удалось нарастить объем койко-мест и избежать обрушения системы здравоохранения при скачкообразном росте больных коронавирусом.

"Да, есть проблемы в каких-то регионах, и они оперативно решаются", - добавил Песков.

Он отметил, что "нет ни одной страны в мире, которая бы встретила этот кризис в подготовленном состоянии".