В Екатеринбурге во время КТО обнаружили оружие, взрывчатку и боеприпасы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На месте проведения контртеррористической операции в Екатеринбурге, где были ликвидированы трое бандитов, готовивших теракты, обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, сообщает информационный центр Национального контртеррористического комитета.
"В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция ... на месте проведения КТО в Екатеринбурге обнаружены СВУ, оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что УФСБ ввело режим контртеррористической операции в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области.