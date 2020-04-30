Песков заявил о невозможности оценки глубины кризиса из-за пандемии

"Глубина кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли поддается точному анализу. И вряд ли есть сейчас экономисты, которые могут с высокой долей точности предположить кризис в той или иной области экономики, который будет через месяц, через два или через три, через четыре", - сказал Песков в интервью RTVI.