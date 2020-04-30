Байден не закроет посольство США в Иерусалиме в случае победы на выборах

"Этого не должно было произойти в контексте того, как это произошло. Это должно происходить в контексте более крупного соглашения, чтобы помочь нам добиться важных уступок ради мира в этом процессе. Но теперь, когда это сделано, я бы не стал переносить посольство обратно в Тель-Авив", - сказал бывший вице-президент в ходе онлайн-общения со своими сторонниками, передает агентство Блумберг.