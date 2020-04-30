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2020-04-30T02:40
https://ria.ru/20200430/1570776837.html
Байден не закроет посольство США в Иерусалиме в случае победы на выборах
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РИА Новости

Байден не закроет посольство США в Иерусалиме в случае победы на выборах

02:40 30.04.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
© REUTERS / Carlos Barria
Кандидат в президенты США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах не станет отменять решение действующего президента-республиканца Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива и Иерусалим.
"Этого не должно было произойти в контексте того, как это произошло. Это должно происходить в контексте более крупного соглашения, чтобы помочь нам добиться важных уступок ради мира в этом процессе. Но теперь, когда это сделано, я бы не стал переносить посольство обратно в Тель-Авив", - сказал бывший вице-президент в ходе онлайн-общения со своими сторонниками, передает агентство Блумберг.
Он добавил, что если станет президентом, то откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме, чтобы "вовлечь палестинцев" для сохранения реальной перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств.
Палестинцы де-факто не общаются на высоком уровне с администрацией Трампа с 2018 года, когда США объявили о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Палестинская национальная администрация крайне скептически относится к мирным начинаниям Трампа, считая его предвзятым в пользу Израиля.
Президент США Дональд Трамп
28 января, 20:37
Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп
201076
Дональд ТрампДжо БайденИерусалимТель-АвивВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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