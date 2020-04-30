Байден не закроет посольство США в Иерусалиме в случае победы на выборах

ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах не станет отменять решение действующего президента-республиканца Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива и Иерусалим.
"Этого не должно было произойти в контексте того, как это произошло. Это должно происходить в контексте более крупного соглашения, чтобы помочь нам добиться важных уступок ради мира в этом процессе. Но теперь, когда это сделано, я бы не стал переносить посольство обратно в Тель-Авив", - сказал бывший вице-президент в ходе онлайн-общения со своими сторонниками, передает агентство Блумберг.
Он добавил, что если станет президентом, то откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме, чтобы "вовлечь палестинцев" для сохранения реальной перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств.
Палестинцы де-факто не общаются на высоком уровне с администрацией Трампа с 2018 года, когда США объявили о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Палестинская национальная администрация крайне скептически относится к мирным начинаниям Трампа, считая его предвзятым в пользу Израиля.
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