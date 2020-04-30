Песков рассказал, как Путин относится к колебаниям рейтинга

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин к колебаниям своего рейтинга относится достаточно индифферентно, больше внимания уделяет работе, а не возможным рейтинговым последствиям, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что сам президент Путин к колебаниям своего рейтинга относится, скажем так, достаточно индифферентно. И Путин всегда говорил, что если бояться, что что-то там упадет, тогда просто ничего не сможешь делать. Он всегда гораздо больше внимания уделяет своей работе, а не возможным рейтинговым последствиям. То же самое и сейчас", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, комментируя данные о снижении рейтинга Путина на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В ответ на просьбу объяснить разницу в данных по различным методикам подсчета он отметил: "не мне давать этому оценку, а, наверное, самим социологам; все-таки они ученые, у них есть научный подход, наверное, лучше, если сами они это будут комментировать".
"Я убежден, что Путин, в любом случае, был и остается политиком, который пользуется поддержкой, доверием и пониманием подавляющего количества граждан Российской Федерации", - добавил представитель Кремля.