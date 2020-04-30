Песков рассказал, как Путин относится к колебаниям рейтинга

"Вы знаете, что сам президент Путин к колебаниям своего рейтинга относится, скажем так, достаточно индифферентно. И Путин всегда говорил, что если бояться, что что-то там упадет, тогда просто ничего не сможешь делать. Он всегда гораздо больше внимания уделяет своей работе, а не возможным рейтинговым последствиям. То же самое и сейчас", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, комментируя данные о снижении рейтинга Путина на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.