Песков оценил российскую помощь другим странам при пандемии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Оказание Россией помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса представляет собой исключительно гуманитарный вопрос и прагматичный подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это абсолютно вопрос: а) гуманитарный и б) прагматичного подхода. Ведь когда страна нуждается в помощи, она об этом сигнализирует, это абсолютно нормальное явление", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.
"В первые недели, когда Москва столкнулась со скачкообразным ростом количества заболевших, уже мы звонили в Китай, Китай сам предлагал помощь", - продолжил Песков.
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