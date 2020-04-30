Песков: ни в одном регионе России не было такой катастрофы, как в США

МОСКВА, 30 апр- РИА Новости. Ни в одном регионе России не произошло гуманитарной катастрофы из-за коронавируса в отличие от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Слава богу, ни в одном регионе России не случилось гуманитарной катастрофы. К огромному сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в отдельных штатах США, в первую очередь в Нью- Йорке. Это очень печальное событие, перегруз и крах системы здравоохранения, то, чего удалось избежать в РФ, в первую очередь в Москве", - сказал Песков в интервью RTVI.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.