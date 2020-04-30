Песков оценил российские тесты на коронавирус

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Есть российские тесты на коронавирус, которые гораздо лучше большинства мировых аналогов, но у всех тестов есть доля погрешности, заявил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
"Есть китайские тесты, которые гораздо хуже нашей системы анализа. Есть европейские тесты, которые лучше нашей, и так далее. Есть наши тесты, которые гораздо лучше большей части мировых аналогов. Зависит от теста. Но любой тест может соврать. Это очевидно. Там есть определенная доля погрешности", - сказал Песков в интервью RTVI.
Он отметил, что сотрудники администрации президента регулярно тестируются на коронавирус.
"Мы очень часто тестируемся, в силу тех функций, которые мы выполняем. Естественно, у всех тестов есть погрешность. Любой тест имеет определенную степень точности. Но то, что любой тест имеет степень погрешности, и то, что в любом анализе может быть ошибка, это абсолютно очевидно", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.