Песков оценил российские тесты на коронавирус

"Мы очень часто тестируемся, в силу тех функций, которые мы выполняем. Естественно, у всех тестов есть погрешность. Любой тест имеет определенную степень точности. Но то, что любой тест имеет степень погрешности, и то, что в любом анализе может быть ошибка, это абсолютно очевидно", - сказал он.